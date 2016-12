Nba: nona sinfonia Spurs, Gallinari ne fa 27

11:26 - E sono 9. San Antonio batte anche Houston (110-98) e centra la nona vittoria di fila. Parker è il top scorer degli Spurs con 27 punti. Belinelli, fermato da un problema all'inguine, non partecipa alla festa. Gallinari ne fa 27 nel successo di Denver sui Lakers (119-101), i 15 di Bargnani non bastano ai derelitti Knicks, battuti 102-86 da Indiana. Rose (9 punti) torna in campo dopo oltre un mese, ma Chicago cade a Orlando (105-103).

Datome guarda dalla panchina la vittoria di Boston contro Detroit (113-103) che estromette i Pistons dai prossimi playoff. Si infiamma la corsa per gli ultimi posti disponibili a est: il ko di Brooklin contro Atlanta (114-111) consente ai Celtics di agganciare i Nets al settimo posto. Ancora in corsa anche Miami e Indiana, che inseguono con una partita di svantaggio quando mancano quattro gare dal termine della regular season. Cleveland piega Milwaukee 104-99 con 27 punti di Irving e 21 di LeBron James. Un successo che regala ai Cavs il titolo della Central Division e gli assicura il secondo posto nella Eastern Conference.

A ovest netto successo di Memphis su New Orleans (110-74). Il ko dei Pelicans regala a Dallas la certezza di partecipare alla prossima postseason ancora prima di scendere in campo contro Phoenix. I Mavs vincono comunque la loro gara (107-104) ed estromettono proprio i Suns dalla corsa ai playoff: saranno quindi Pelicans e Thunder a giocarsi l'ultimo posto disponibile nella Western Conference. Vincono anche Portland (116-91 contro Minnesota), Utah (103-91 contro Sacramento), Washington (119-90 contro Philadelphia) e Toronto (92-74 contro Charlotte).