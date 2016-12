Nba: New York amara per Gallinari, Kobe non basta ai Lakers

10:14 - Notte opaca per Danilo Gallinari che parte dalla panchina e segna solo 5 punti nella sconfitta dei Denver Nuggets al Madison Square Garden dove i NY Knicks si impongono 109-93 (28 a testa per Carmelo Anthony e Smith). Un Kobe Bryant da urlo (44 punti) non basta ai Lakers per evitare la sconfitta contro Golden State (115-136). Houston, trascinata da un grande Harden, vince 69-65 a Oklahoma City contro i Thunder. Milwaukee sgambetta Miami (91-84).

Un secondo quarto disastroso, con un solo canestro dal campo firmato allo scadere da Lawson e un parziale emblematico di 8-31, pesa come un macigno nella sconfitta di Denver al Madison Square Garden di New York. Partita da dimenticare in fretta anche per Danilo Gallinari, che parte dalla panchina e mette a referto solo 5 punti in 14 minuti con 1/5 dal campo (una tripla). New York centra la seconda vittoria casalinga della stagione chiudendo sul 109-93 grazie ai 28 punti ciascuno di Carmelo Anthony (anche 9 rimbalzi per lui) e J.R.Smith. Un super Kobe Bryant, protagonista assoluto allo Staples Center con 44 punti, non basta ai Lakers per evitare la nona sconfitta in dieci partite: i gialloviola si arrendono a Golden State che brinda al quarto successo esterno con un roboante 136-115: Curry fa la voce grossa con 30 punti e 15 assist, Speights mette a referto 24 punti. Completano il quadro delle partite della notte altri due successi esterni, a cominciare da quello di Houston alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City: i Rockets, che finora hanno sempre vinto lontano da casa, battono 69-65 i Thunder aggrappandosi alla vena di James Harden che chiude con uno score personale di 19 punti e 9 rimbalzi. Corsari anche i Bucks che fanno bottino pieno in Florida rifilando un 91-84 a Miami: determinanti nel successo dei Bucks i 20 punti di Brandon Knight che mette a segno tre triple consecutive negli ultimi tre minuti.