Nba: mostruoso Westbrook, Clippers al tappeto

Ventotto punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Sono questi i numeri messi assieme nella notte dal play dei Thunder, che tocca così quota 47 triple doppie in carriera. Per Okc in doppia cifra ci sono anche Oladipo, Kanter e Roberson: la squadra di Billy Donovan tiene così la quinta piazza a ovest. Altra frenata dei Clippers: Griffin e Paul combinano per 42 punti complessivi, ma dall'altra parte i Pacers chiudono con tutto il quintetto base in doppia cifra.



Match spettacolare al Madison Square Garden: DeMarcus Cousins porta 36 punti in dote per i Kings, ma non basta a Sacramento perchè dall'altra parte ci sono i 20 punti di Rose e Anthony e i 15 di Porzingis. Terza vittoria consecutiva per New York, che si attesta al settimo posto ad est e in piena zona playoff. L'ultima delle quattro partite in programma si giocava al Palace of Auburn Hills, con i Pistons che si inchinano 98-92 ai Magic. 21 punti e 7 rimbalzi per l'ex Thunder Serge Ibaka.