Nba: Metta World Peace torna ai Lakers

Dopo la passata stagione iniziata in Cina e chiusa con l'esperienza in serie A a Cantù, Metta World Peace torna ai Los Angeles Lakers. La franchigia gialloviola ha ufficializzato la firma del 35enne veterano con 15 stagioni di esperienza nella Nba anche se non ha reso noto i termini del contratto: si parla di un accordo di un anno non garantito ma tutti si aspettano che dopo il training camp Metta verrà confermato per tutta la stagione.

L'ex Ron Artest, che l'anno scorso si faceva anche chiamare "Panda's Friend", torna ai Lakers dopo aver già vestito la casacca gialloviola in quattro stagioni tra il 2009 e il 2013 vincendo il titolo nel 2010 in una splendida finale contro i Boston Celtics. Metta World Peace, che si è allenato per tutta l'estate e aveva già svolto dei provini coi Lakers per tornare, avrà un ruolo importante partendo dalla panchina ma soprattutto aiuterà i tanti giovani in squadra con la sua esperienza.