18 dicembre 2015 Nba, LeBron travolgente: tifosa vip finisce in ospedale Il campione dei Cavs, autore di 33 punti, è caduto addosso alla moglie del golfista Day cercando di recuperare un pallone a bordocampo

Nella notte in cui LeBron James schianta con 33 punti gli Oklahoma City Thunder, il "prescelto" finisce sulle prime pagine per un altro fatto: nel tentativo di recuperare un pallone, il gigante dei Cavs ha travolto la moglie del golfista Jason Day, seduta a bordocampo ad assistere al match. La donna è finita in ospedale. "Mi ha dato la mano e mi ha detto che era tutto ok", ha detto Lebron al termine del match.

La povera Ellie Day, moglie del campione di golf Jason, si è vista franare addosso LeBron, che pesa più di 110 chili. La donna, che assisteva al match su una sedia a bordo campo, è stata ribaltata a terra da James, lanciatosi per recuperare una palla, ed è rimasta schiacciata a terra. La Day è stata trasportata in barella fuori dalla Quicken Loans Arena con la testa immobilizzata ed è stata accompagnata in ospedale dal marito per accertamenti. "Era un po' ko - ha detto James dopo il match -. Per me è importante che stia bene. Stavo solo cercando di salvare il possesso palla, odio il fatto che sia successo ciò".