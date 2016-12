Nba, LeBron James: "Resto a Cleveland"

Doppia festa per i Cleveland Cavs. I freschi campioni Nba hanno sfliato per la città ricevendo l'abbraccio dei tifosi e LeBron James ha tranquillizzato tutti sul suo futuro: "Amo questa città, amo vivere qui, amo i miei compagni. Non ho alcuna intenzione di andarmene dall'Ohio. Ovviamente il mio agente dovrà occuparsi dei dettagli, ma qui sono felice".



Il Prescelto può rinnovare per un anno il suo contratto, esercitando la cosiddetta "player option", oppure rifiutare l'estensione per rinegoziare un contratto più lungo con la franchigia dell'Ohio.