Nba, la piccola Riley Curry ruba la scena al padre

Show nello show nella conferenza stampa di Stephen Curry dopo la vittoria di Golden State su Houston 110-106 in gara-1 della finale della Western Conference. La figlia Riley ha infatti rubato la scena al padre, continuando a saltare in braccio all'MVP della regular season e nascondendosi sotto il tavolo tra le risate generali dei presenti. Alla piccola Curry il carattere e lo spirito di iniziativa non mancano. E' tutta papà...