Nba: l'ultimo Kobe Bryant-LeBron James, la spuntano i Cavs

Occhi lucidi sugli spalti dello Staples Center per l'ultimo confronto tra due delle stelle più brillanti dell'Nba: Bryant-James. A far festa alla fine sono i Cavs, finisce 120-108, ma la sfida nella sfida, invece, se l'aggiudica Kobe Bryant (che lascerà l'Nba a fine stagione), che mette a referto 26 punti contro i 24 di James. Chi non conosce pause davanti al proprio pubblico sono gli Spurs che conquistano la loro 31esima vittoria interna in stagione. A farne le spese questa volta sono i Bulls, battuti 109-101. Sorridono anche i Nuggets, ancora privi di Gallinari, grazie alla vittoria sui Suns per 116-98. Completa il quadro di giornata il successo dei Raptors sugli Hawks 104-96.