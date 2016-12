Nba, Kobe Bryant rinuncia alle Olimpiadi

Bryant voleva imitare Larry Bird e Magic Johnson che nel 1992 chiusero la loro carriera con il successo olimpico e lui stesso a fine 2015 aveva ammesso questo suo desiderio. "Mi piacerebbe partecipare a Rio - l'annuncio del numero 24 dei Lakers durante una lunga intervista concessa ai media internazionali -. L'Olimpiade è un'esperienza assolutamente fantastica e mi piacerebbe finire la mia carriera su un palcoscenico internazionale così importante".



Purtroppo un fisico logorato dagli infortuni lo hanno costretto a rinunciare al suo sogno di chiedere con il terzo oro olimpico. Ma non è detto che a Rio Kobe ci vada lo stesso. "Magari andrò in Brasile a supporto della Nazionale Usa: se mi vogliono per motivare i ragazzi, ci sarò".



Quel che è certo, a questo punto, è che anche la piccolissima speranza che Kobe possa fare un'ultima esperienza in Italia (paese dove ha vissuto 7 anni al seguito di papà Joe) è stata spazzata via dalle sue parole. Il black mamba è ormai a corto di veleno e a 37 anni il suo fisico non regge più lo stress di una stagione ad alto livello.