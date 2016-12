Nba, Klay Thompson fa canestro... in bicicletta

Klay Thompson è stato uno degli artefici della vittoria dell'anello Nba di Golden State. La guardia americana è uno dei migliori tiratori del campionato e il video da lui stesso postato sul suo profilo Instagram conferma la sua grande abilità. Thompson, in sella a una bicicletta, è riuscito a fare canestro da centrocampo. "Sto lavorando in questo pre-campionato per essere più versatile" ha scherzato.