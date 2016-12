Nba, Indiana Pacers: accoltellato Chris Copeland

17:03 - Una discussione finita male e che per poco non si è trasformata in tragedia. Chris Copeland, 31enne ala degli Indiana Pacers, e la moglie Katrine Saltara, sono stati accoltellati da un ragazzo di 22 anni fuori dal 1 OAK club di New York. Il cestista è stato ferito all'addome, mentre la compagna è stata colpita a un braccio e a una gamba. Arrestato l'aggressore, che ha ferito anche una donna di 53 anni.

Secondo la ricostruzione del New York Daily News, sono stati arrestati anche due giocatori di Atlanta, Pero Antić e Thabo Sefolosha, per aver cercato di impedire alla polizia di circoscrivere la scena del crimine. Non si hanno informazioni certo sullo stato di salute dell'ala dei Pacers e della moglie, anche se trapela che non siano in pericolo di vita, e nemmeno se i due giocatori siano stati rilasciati dalle autorità.



"Siamo a conoscenza dell'incidente - ha detto il presidente dei Pacers Larry Bird -. Mentre stiamo ancora cercando di ottenere tutte le informazioni, siamo vicini a Chris e a tutte le persone ferite nell'incidente".



"Siamo al corrente dell'incidente e stiamo ancora cercando di reperire tutte le informazioni" hanno immediatamente fatto sapere gli Hawks attraverso un comunicato stampa.