Nba: impresa Knicks, San Antonio al tappeto

Trascinati da Carmelo Anthony che mette a referto 25 punti, i New York Knicks ritrovano il sorriso battendo 94-90 i San Antonio Spurs al Madison Square Garden. Crollano i Bulls che, in formazione rimaneggiata, perdono 117-89 sul campo dei Timberwolves incassando così il terzo ko di fila. Colpo dei Pistons che vincono 102-101 in casa dei Raptors dopo un finale thrilling, successo casalingo dei Kings che piegano i Pelicans (105-99).