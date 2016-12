Nba: impresa dell'Alba Berlino, Spurs battuti

10:24 - Un tiro sulla sirena di Jamel McLean regala all'Alba Berlino una sorprendente vittoria contro i San Antonio Spurs nel test amichevole giocato a Berlino. I tedeschi, finalisti in campionato nella passata stagione, si impongono 94-93 nella prima gara della preseason dei campioni Nba. Esordio amaro per Marco Belinelli (4 punti) e Ettore Messina, da quest'anno assistente di coach Popovich. A San Antonio non bastano i 28 punti di Tony Parker.

Per i tedeschi un successo tanto prestigioso quanto inaspettato, soprattutto visto l'andamento della gara nel primo quarto, terminato con San Antonio avanti 26-18 nel punteggio. L'Alba è però riuscita a rimanere a contatto con gli Spurs e completare una rimonta insperata nei secondi finali, quando lo statunitense Jamel McLean (miglior realizzatore dei tedeschi con 18 punti) ha realizzato con l'aiuto della tabella il canestro decisivo.

Per Belinelli 27 minuti sul parquet ma serata da dimenticare al tiro (1 su 9 dal campo, 0 su 4 da tre, 2 su 2 dalla lunetta). Parker è stato il miglior realizzatore degli Spurs (8 su 13 dal campo, 1 su 3 dall'arco) ma ha sbagliato due liberi determinanti a meno di un minuto dalla sirena. Tim Duncan ha contribuito con 14 punti e 10 rimbalzi mentre Kawhi Leonard, Mvp delle ultime Finals, ha messo a referto 14 punti e 7 rimbalzi. Gli Spurs ora sono attesi a Istanbul, dove sabato alle 18 andranno a caccia della rivincita contro il Fenerbahce.