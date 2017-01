Nba: i Pelicans piegano Cleveland, cadono anche Warriors e Rockets

Trascinati da una grande prova di Terrence Jones, i New Orleans Pelicans battono 124-122 Cleveland: ai Cavs non bastano la tripla doppia di LeBron James e un super Irving da 49 punti. Cadono anche gli Warriors, piegati da Miami proprio allo scadere (105-102), mentre i Bucks stendono i Rockets (127-114). Vincono gli Spurs e i Thunder del solito Westbrook, i 18 punti di Belinelli non servono agli Hornets per evitare il ko con i Wizards.