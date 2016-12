Nba: i Clippers fanno festa contro i Nuggets di Gallinari

11:01 - Nella notte Nba rinviate per tempesta di neve (abbattuta sull’est degli Stati Uniti) le sfide New York Knicks-Sacramento e Brooklyn-Portland. I Nuggets di Danilo Gallinari cadono 102-98 allo Staples Center di Los Angeles per mano dei Clippers. L'azzurro mette a segno 8 punti, 2 rimbalzi e un assist in 18 minuti. La franchigia californiana viene trascinata da Jamal Crawford autore di 23 punti. Risorge Oklahoma che sconfigge 92-84 Minnesota.

Alla Chesapeake Energy Arena i Thunder tornano al successo dopo due ko consecutivi nonostante l'assenza di Kevin Durant per infortunio. Serge Ibaka e Russel Westbrook mettono insieme 31 punti siglandone rispettivamente 18 e 13. Ai Timberwolves non bastano i 23 di Andrew Wiggins e i 22 di Thaddeus Young.

I Grizzlies mantengono il secondo posto a Ovest imponendosi al FedEx Forum di Memphis col punteggio di 103-94 sui Magic: il solito Zach Randolph mette a referto una doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi seguito a ruota da Marc Gasol con 16 punti e 10 rimbalzi.

E' ancora una volta uno straordinario Anthony Davis, con 32 punti e 10 rimbalzi, a trascinare i Pelicans al successo (99-74) contro i 76ers. New Orleans conquista così il quarto successo di fila. I Celtics, infine, battono 99-90 i Jazz all'EnergySolutions Arena di Salt Lake City nonostante i 26 di Gordon Hayward per Utah.