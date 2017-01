Nba: i Cavs regolano i Thunder, Warriors ok senza Curry

Nella notte Nba i Cleveland Cavaliers conquistano la seconda vittoria consecutiva regolando 107-91 i Thunder grazie ai 25 punti e 14 rimbalzi messi a segno da LeBron James. Ai Thunder non basta la 24esima tripla doppia stagionale di Russell Westbrook (20 punti, 12 rimbalzi, 10 assist). Con Steph Curry out per influenza, ci pensa Kevin Durant (33 punti e 10 rimbalzi) a trascinare i Warriors al successo per 113-11 sui Trail Blazers.