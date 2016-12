Nba: i Cavs abbattono i Pacers, Clippers da applausi

09:38 - Nella notte Nba arriva la terza vittoria consecutiva per i Cavaliers. LeBron e compagni si impongono 109-97 sui Pacers. James ne mette 'solo' 19 mentre il grande protagonista è Kevin Love che chiude la sua gara col record personale in stagione (28 punti con 10 rimbalzi). Non si fermano i Clippers che, contro gli Utah Jazz conquistano il quarto successo di fila col punteggio di 112-96. In grande spolvero Blake Griffin con 28 punti.

Alla Quicken Loans Arena di Cleveland ti aspetti di assistere ad un monologo di LeBron James e invece è Kevin Love a strappare applausi e guidare i Cavs alla vittoria. Ottima anche la prestazione di Kyrie Irving, autore di 24 punti con 10 rimbalzi. Tra le fila di Indiana David West ne mette 14, Solomon Hill 13. I Clippers si dimostrano ancora una volta una squadra da trasferta espugnando l'Energy Solutions Arena di Salt Lake City con uno scintillante Griffin. Ai Jazz non sono bastati i 30 di un ispirato Gordon Hayward.

James Harden, con 34 punti, trascina i Rockets al successo esterno (117-103) al Bmo Harris Bradley Center di Milwaukee. Sconfitti, dunque, i Bucks: il 'Barba' ne mette a segno 19 nel terzo e decisivo quarto. Sedicesima sconfitta su altrettanti incontri da inizio stagione per i 76ers che cedono 110-103 in casa contro i Mavericks nonostante l'assenza di Nowitzki, tenuto a riposo. L'unica consolazione per Philadelphia è la tripla doppia di Michael Carter-William (18 punti, 16 assist e 10 rimbalzi).

Torna alla vittoria Washington dopo due ko consecutivi. I Wizards sconfiggono 83-30 i Pelicans al Verizon Center. Sono 24 i punti di Marcin Gortat con 13 rimbalzi. L'unico a salvarsi per New Orleans è il solito Anthony Davis autore di 30 punti e 13 rimbalzi. Gli Hawks, infine, abbattono 105-75 gli Hornets con 18 punti di Paul Millsap.