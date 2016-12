Nba, Houston: rinnovo record per Harden

James Harden ha accettato la proposta di rinnovo quadriennale da parte degli Houston Rockets. 'Il Barba', questo il soprannome di Harden, arrivato in Texas nel 2012 con un quinquennale da 80 milioni di dollari, ha firmato un contratto da 118 milioni di dollari (26,5 il primo anno, 28,3 il secondo, 30,4 per il terzo, 32,7 nell'ultimo). Il numero 13 dei Rockets viene da una stagione in cui ha totalizzato la media punti piu' alta in carriera per punti (28.8), assist (7.5) e rimbalzi (6.1).