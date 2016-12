Nba: Houston passa con super Harden, Spurs sul 3-2

10:09 - I Rockets non sbagliano e con un perentorio 103-94 vincono gara 5 contro i Mavericks e chiudono la serie sul 4-1 nei playoff Nba. La differenza la fa James Harden, altra prova da incorniciare per il Barba, che mette a referto 28 punti conditi anche da 8 assist. Tutto ancora da scrivere, invece, il finale nella serie Spurs-Clippers. San Antonio gela lo Staples Center imponendosi 111-107 e portando la serie sul 3-2 a suo favore.

Il Barba porta in semifinale di Western Conference i Rockets. Harden fa impazzire di gioia il Toyota Center di Houston giocando da leader, per lui 28 punti nei 35 minuti giocati e in più doppia doppia sfiorata, visto che la guardia tiratrice ci aggiunge anche 8 assist. Bene anche Josh Smith che pur partendo dalla panchina riesce a segnare 20 punti. A Dallas non bastano i 25 punti di Monta Ellis e i 22 di Dirk Nowitzki, per i Mavericks la stagione finisce qui. Sempere a ovest arriva il 3-2 nella serie degli Spurs, che s'impongono 111-107 sui Clippers. Kawhi Leonard e Tim Duncan rispettivamente con 18 e 21 punti sono i migliori marcatori, buona prova anche di Marco Belinelli che non parte in quintetto base ma contribuisce al successo con 8 punti. Per Los Angeles prova da incorniciare di Blake Griffin che chiude con 30 punti realizzati, 14 rimbalzi e 7 assist.