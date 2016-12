Nba: Houston da capogiro, San Antonio spazzata via

09:54 - Due le gare giocate nella notte Nba. San Antonio, priva di Marco Belinelli infortunato, perde la seconda partita in regular season venendo spazzata via da Houston nel derby del Texas: 98-81 il punteggio in favore dei Rockets, trascinati da uno spaventoso Dwight Howard (32 punti e 16 rimbalzi). Prova di forza anche da parte di Portland, che regola 108-87 Dallas e centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro Oklahoma City.

Al Toyota Center i Rockets si confermano la squadra più in palla di questo avvio di stagione, trovando il sesto successo in altrettante partite. Popovich rinuncia volontariamente a Duncan, Ginobili e Splitter, mentre Belinelli è fuori causa per l'infortunio rimediato contro gli Hawks: San Antonio, in pratica, decide di lasciare campo libero ad Howard che infatti è dominante per tutta la gara. E' il suo lavoro in post basso a fare malissimo agli Spurs, che limitano il passivo solo nell'ultimo quarto, chiuso con un parziale di 26-17. Ai 32 di 'SuperMan' si aggiungono i 20 di Harden e i 16 di Terry, Houston vince e si porta in vetta a ovest con il miglior score dell'intera lega.

Gara di cartello anche al Moda Center, dove i Blazers ospitano e regolano senza grossi problemi i Mavericks. Dopo aver limitato LeBron James a soli 11 punti nella sfida contro Cleveland, Portland trova il modo di ridurre anche l'impatto offensivo di Dirk Nowitzki: sono 17 i punti di 'Wunder Dirk'. I Blazers lavorano con intensità in difesa e poi si affidano alla vena realizzativa di LaMarcus Aldridge (20 punti e 7 rimbalzi) e Damian Lillard (per lui 18 a referto con 6 assist): decisivo il terzo periodo, in cui i padroni di casa piazzano un terrificante 35-18 di parziale e non si voltano più indietro. Score identico per le due squadre: Dallas si fa agganciare da Portland a 3 vinte e 2 perse.