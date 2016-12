Nba: Harden trascina i Rockets, i Bulls volano

Un sontuoso James Harden trascina i Rockets al settimo successo su 12 gare in questo avvio di Nba . 'Il Barba' mette a referto la terza tripla doppia della stagione (26 punti, 14 assist e 12 rimbalzi) nella vittoria Houston su Portland (126-109) sul parquet amico del Toyota Center. A Est quarta affermazione di fila per i Bulls che battono 85-77 i Jazz con 20 punti e 12 rimbalzi di Jimmy Butler e con 18 punti di Dwyane Wade.

Tra le altre gare della notte da segnalare la straordinaria prestazione di Andrew Wiggins che sigla 35 punti con 10 rimbalzi nel successo (110-86) dei suoi Timberwolves in casa sui 76ers. Per Philadelphia, ultima e Est con due sole vittorie all'attivo, la stagione è tutta in salita. Dopo sei ko di fila risorgono gli Heat che sconfiggono 96-73 i Bucks grazie ai 23 punti di Dion Waiters. Al Verizon Center i Wizards si impongono 119-112 sui Knicks con un super John Wall che chiude la sua prova in doppia doppia con 23 punti e 11 assist.