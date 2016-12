Nba: Golden State vola, Thompson ruba ancora la scena a Curry

Un infortunio al piede ferma l'azzurro, ma questo non impedisce a Sacramento di imporsi sui Mavericks per 133-111. Resta comunque in salita per i Kings la corsa ad un posto per i playoff. Impresa, invece, possibile per i Pacers che s'impongono 104-101 sui Rockets. A Houston non bastano i 34 punti di Harden. Stesso discorso valido per i Lakers che si aggrappano ancora una volta Kobe Bryant (17 punti), ma a far festa sono i Wizards per 101-88.