Nba: Golden State da record, Belinelli e Messina ko

La Oracle Arena è un vero fortino inespugnabile: i Golden State portano avanti una striscia di vittorie in regular season che dura dal 27 gennaio 2015, quando a metterli ko davanti ai propri tifosi furono proprio i Bulls che adesso cedono lo scettro. Anche in questa stagione le 6 sconfitte, l'ultima ieri contro i Lakers, sono arrivate lontane dai propri tifosi: è arrivato il pronto riscatto dei campioni in carica, che stendono Orlando 119-113, con i 41 punti del solito scatenato Curry che tocca quota 301 triple in regular season, mai nessuno come lui.



Capitolo italiani. Continua il momento negativo di Sacramento che si inchina 115-112 contro i Pelicans e trova così la sesta sconfitta nelle ultime sette uscite: non bastano i 40 centri di Cousins, per Belinelli notte con 12 punti e un assist. Non va meglio a Ettore Messina, chiamato a sostituire Popovich per due partite lontano da San Antonio: dopo otto vittorie consecutive gli Spurs cedono 99-91 sul parquet di Indiana. Continuano a convincere i Clippers che trascinati da Chris Paul (27) sbancano Dallas (90-109), mentre a Est stenta Cleveland che cade 103-106 in casa contro Memphis. Chiudono il programma le vittorie di Chicago, 100-90 contro i Bucks, e Charlotte, 108-103 con Minnesota.