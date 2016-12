Nba Global Games: Celtics show, Milano al tappeto

Al Forum di Assago, tirato a lucido per Nba Global Games 2015, l'Olimpia di Jasmin Repesa, reduce da due partite negli Stati Uniti contro il Maccabi Tel Aviv, una vinta e una persa, si misura contro i Boston Celtics, un rematch dell'amichevole andata in scena nel 2012 e vinta dai biancoverdi di Doc Rivers, Rajon Rondo, Paul Pierce e Kevin Garnett per 105-75 contro l'Armani di Scariolo. Il via è contrassegnato da una buona resistenza di Milano grazie a McLean e soprattutto Alessandro Gentile, seconda scelta degli Houston Rockets e voglioso di fare una bella figura contro una squadra Nba. A metà primo quarto i Celtics sono avanti 14-9 ma al termine dei primi 12 minuti allungano sul 34-20 con una bomba di RJ Hunter e una schiacciata al volo di Amir Johnson.



Nel secondo periodo Boston arriva anche al +15 spinta da uno scatenato Isaiah Thomas mentre l'EA7 prova a restare a galla con le triple di Macvan. All'intervallo la squadra di Brad Stevens è in controllo, avanti 61-44 con 9 punti di Thomas e Bradley. Nel secondo tempo, dopo lo show delle ballerine e delle mascotte sul campo e le varie foto dei tifosi coi tanti personaggi famosi a bordocampo (i giocatori del Milan Luiz Adriano, Poli e Bonaventura, poi Melissa Satta e Boateng, l'ex interista Dejan Stankovic, il portiere della Juve Neto, la fresca Miss Italia giocatrice di basket Alice Sabatini e Paolo Maldini), l'Olimpia Milano riparte bene con un break di 9-0 firmato da Jenkins e Gentile e torna a -8 sul 61-53. Boston non si fa impressionare, rimette il piede sull'acceleratore e vola sul +24, 89-65: protagonisti David Lee, Amir Johnson e le triple di Avery Bradley, perfetto dall'arco, e Marcus Smart, che poco dopo si becca i fischi del Forum per aver chiuso un contropiede con un semplice appoggio invece che con'attesissima e spettacolare schiacciata. All'ultimo mini riposo i Celtics possono mettere in ghiaccio la gara, avanti 99-71. Nel quarto periodo, con Boston saldamente in vantaggio, coach Stevens svuota la panchina è da spazio alle matricole Rozier, Huner e Mickey mentre l'Olimpia tiene in campo capitan Lawal, Cinciarini e capitan Gentile che dimostra di essere pronto per giocare in Nba già dalla prossima stagione.



Il finale è 124-91, i Celtics hanno 18 punti da Isaiah Thomas e 14 a testa per Avery Bradley e Jared Sullinger mentre l'EA7 Emporio Armani ha 14 punti da Jenkins e 19 da capitan Ale Gentile. Boston tornerà in campo giovedì sera a Madrid per sfidare il Real campione d'Europa mentre l'Olimpia giovedì sera sarà al PalaTrento per giocare contro l'Aquila nel recupero della prima giornata di serie A.