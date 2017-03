NBA: gli Spurs volano, tonfo Cavs

Notte ricca in NBA con 12 gare, una delle quali, Timberwolves-Blazers, rinviata per condensa sul parquet del Target Center. Successi per Denver Nuggets - 18 punti di Gallinari - e Charlotte Hornets - zero in 14 minuti per Belinelli -, brilla Kawhi Leonard che firma l'ottava vittoria in fila degli Spurs contro i Rockets di Harden. I Warriors passano ad Atlanta, Cleveland crolla in casa contro i Miami Heat.