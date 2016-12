Nba: gli Spurs puniscono Belinelli, Chicago è super

Otto le partite giocate nella notte Nba, con un solo italiano in campo. E' Marco Belinelli, che affronta il suo passato e ne esce sconfitto: i suoi Sacramento Kings, infatti, perdono 104-94 in casa dei San Antonio Spurs, alla 53esima vittoria in regular season. 7 punti in 23 minuti per l'azzurro. Serata da leoni per due mostri sacri come LeBron James e Pau Gasol: 28 punti a testa nelle vittorie di Cavs (120-103 su Boston) e Bulls (108-100 su Houston).