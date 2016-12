Nba: gli Spurs crollano in casa, i Thunder volano sul 3-2

Un sontuoso Russell Westbrook, autore di 35 punti, 11 rimbalzi e 9 assist trascina i Thunder al successo per 95-91 in casa Spurs . Oklahoma City conduce così 3-2 la serie di semifinale di Conference a Ovest e giovedì notte potrà chiudere i conti sul parquet amico della Chesapeake Energy Arena. San Antonio, al secondo ko nel giro di pochi giorni all'AT&T Center dopo la sconfitta in gara-2, non può più permettersi errori.

Match equilibratissimo a San Antonio con i padroni di casa che, nel terzo quarto, si portano addirittura sul +13 (62-49). A 4 minuti dalla sirena finale Westbrook prende sulle sue spalle i Thunder segnando 7 punti con 2 rimbalzi e un assist e li trascina così al successo. Ai suoi 35 punti complessivi, si aggiungono i 23 di Kevin Durant per OKC. Agli Spurs, invece, non bastano i 26 del solito Kawhi Leonard e i 20 a testa di LaMarcus Aldridge e Danny Green. Giovedì notte i Thunder avranno a disposizione il primo match point in casa per chiudere la serie e volare in finale di Conference a Ovest.