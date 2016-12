Nba: Gallinari trascina i Nuggets, Durant senza pietà con i Thunder

Al Target Center di Minneapolis, Denver conquista la seconda vittoria stagionale su quattro apparizioni. Gallinari, inserito nel quintetto titolare, gioca 37 minuti siglando 19 punti (4 su 7 da tre), gli stessi di Wilson Chandler, scattato dalla panchina. Dall'altra parte Karl Anthony Towns ne infila 32 ma non bastano ai Timberwolves che pagano l'errore da tre di Nemanja Bjelica sulla sirena che avrebbe portato la gara all'overtime.



Il big match della notte è andato in scena alla Oracle Arena di Oakland, Warriors-Thunder non era solo la rivincita dell'ultima finale di Conference (vinta dai californiani in gara-7). I riflettori erano tutti puntati sulla sfida personale tra Kevin Durant e Russell Westbrook, un tempo inseparabili amici e ora rivali. Ad aver la meglio è KD che in estate è passato a Golden State dopo il soffertissimo divorzio con Oklahoma: per lui 39 punti e 7 triple su 11 tentativi. Steph Curry si ferma a 21 punti mentre Klay Thompson ne sigla 18. Per Westbrook la magra consolazione di una doppia doppia da 20 punti e 10 assist.



Prosegue senza intoppi il cammino dei campioni in carica Nba: i Cavs conquistano la quinta vittoria in altrettante gare sconfiggendo i Celtics alla Quicken Loans Arena. Decisivo, ancora una volta, risulta essere LeBron James con 30 punti e 12 assist (suo season-high). Ottime anche le prove di Kevin Love (26 punti) e di Kyrie Irving (23). A Boston non bastano i 30 di Isaiah Thomas. Nelle altre gare i Bucks si impongono 125-107 sui Pacers con 27 a testa di Giannis Antetokounmpo e Jabari Parker mentre i Magic, trascinati da Evan Fournier (29 punti), battono 102-94 i Kings.