Nba, Gallinari senza pace: rotto il menisco

08:25 - Non c'è davvero pace per il povero Danilo Gallinari. L'ex Olimpia, reduce da un'ottima prestazione nel successo di Denver su Indiana, si è infatti rotto il menisco del ginocchio destro. Il Gallo, che un anno e mezzo fa ha dovuto superare la rottura del legamento del ginocchio sinistro, sarà operato nei prossimi 2-3 giorni e dovrà stare fuori almeno tre settimane. Secondo il Denver Post, infatti, il suo rientro è previsto non prima di metà gennaio.

L'infortunio del Gallo, precisa il quotidiano del Colorado, è vecchio di un mese. Il giocatore, però, che non accusava particolare dolore, ha continuato a giocarci sopra procurandosi così una piccola lesione. Sabato sera, nel match contro Indiana chiuso con 19 punti in quasi 28', l'azzurro ha però sentito male e il club ha quindi deciso di sottoporlo a una risonanza magnetica che ha appunto evidenziato il problema al menisco collaterale. Di qui la decisione di operarsi al più presto in modo da poter rientrare, se possibile, per la metà di gennaio.