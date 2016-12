Nba: Gallinari non basta, vincono i Thunder

La notte Nba regala spettacolo. Sette i match giocati, arriva una sconfitta per l'unico italiano in campo, Danilo Gallinari . I Nuggets cedono 117-93 contro i Thunder . Buona la prova dell'azzurro che mette a referto 15 punti, ma la scena la ruba Kevin Durant , l'ala grande di Oklahoma ne segna 25, bene anche Westbrook a quota 15. Cadono i Lakers, battuti dai Mavericks 103-93, per Nowitzki 25 punti e 9 rimbalzi. Bene i Raptors, 106-87 ai Bucks.

Successo per gli Spurs, Celtics sconfitti 95-87. Grande partita di LaMarcus Aldridge per San Antonio, l'ala grande segna 24 punti, conditi anche da 14 rimbalzi e 5 assist. Per Boston il migliore è Avery Bradley con 18 punti. Heat vittoriosi sui Rockets, 109-89 con una gara da incorniciare per la coppia Whiteside-Wade che mette a referto rispettivamente 25 e 20 punti. Grande equilibrio tra Hawks e Hornets, la spunta Atlanta 94-92. Arriva, invece, una sconfitta per i Magic, a far festa sono i Bulls, 92-87 il finale.