Nba, Gallinari lancia Denver: "Possiamo andare ai playoff"

La stagione Nba è al via e Denver punta tutto su Danilo Gallinari per il rilancio. Lo sa bene l'azzurro, che si sente il leader dei Nuggets : "L'obiettivo è quello di andare ai playoff. Non sarà facile perché a Ovest tutte le squadre sono competitive, ma questo è più stimolante e noi ci crediamo". Il Gallo, però, non sente la pressione: "E' un anno importante, ma non è l'annata della vita. L'Europeo mi ha reso più forte".

Come sta Denver dopo il training camp?

"La squadra sta molto bene. Abbiamo il gruppo al completo e con il nuovo coach ci troviamo tutti bene. Speriamo di cominciare al meglio, anche se il calendario non è facilissimo. Siamo pronti!"



L'obiettivo della stagione?

"Dobbiamo cercare di andare ai playoff. A Ovest c'è molta più concorrenza rispetto che a Est, ma l'obiettivo è alla nostra portata senza infortuni e se restiamo tutti uniti. Possiamo essere la squadra sorpresa, una situazione ideale. Possiamo dire che giocare a Ovest è più stimolante. Il mio obiettivo personale è quello di continuare quello che avevo iniziato sula finale della scorsa stagione e ho proseguito questa estate in Nazionale"



Questa è la stagione più importante della tua carriera?

"E' un anno importante come tutti, ma non l'anno della vita. Sono cambiate molte cose in società e quindi è un anno importante. Sono pronto"



Come va con Coach Malone?

"Ci troviamo tutti molto bene. Lavoriamo molto in palestra e sulla difesa. Lui dice sempre quello che pensa e ora tocca a noi seguirlo. Mi ha chiesto di essere leader e di parlare molto in campo per aiutare i compagni"



Chi vince l'anello? Chi sarà l'Mvp?

"Cleveland, San Antonio e Golden State sono le squadre più forti. I Warriors possono rivincere, ma non sarà facile. L'Mvp se lo giocheranno i due giocatori più forti che sono sempre LeBron James e Stephen Curry, ma attenzione anche Durant e Westbrook"



Meglio vincere una medaglia alle Olimpiadi o l'anello Nba?

"E' molto, molto difficile scegliere, ma pensandoci bene direi una medaglia alle Olimpiadi perché più difficile. Vincere con la Nazionale sarebbe qualcosa di speciale"



Cosa pensi della vicenda Rossi-Marquez?

"Ci sono molte dinamiche della MotoGP che non riesco a capire, ma penso che sia ingiusto far partire ultimo Valentino Rossi perché rovinerebbe un Mondiale bellissimo e incredibile con due grandi protagonisti. Valentino ha fatto emozionare tutti".



