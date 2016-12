Nba, Gallinari: "La mia stagione potrebbe essere finita"

"La mia stagione potrebbe essere conclusa". Danilo Gallinari è pessimista su un suo recupero prima della fine della regular season Nba. Il che significa stagione terminata, dato che i suoi Denver Nuggets quasi sicuramente non riusciranno a centrare i playoff. L'infortunio alla caviglia dello scorso febbraio non è superato: "Non serve un'operazione, solo calma". L'obiettivo è quello di essere al top a luglio per il preolimpico con l'Italia.