Nba: Gallinari fa festa, Westbrook stende i Mavericks

Nella notte Nba i Denver Nuggets battono 127-120 i Phoenix Suns con 25 punti di Danilo Gallinari. Top scorer dell'incontro è Nikola Jokic che, dopo aver collezionato 29 punti e 14 rimbalzi, abbandona il parquet per infortunio. Gli Oklahoma City Thunder regolano 109-98 i Dallas Mavericks con un'altra super prestazione di Russell Westbrook che non va in tripla doppia ma segna comunque 45 punti. I Pacers si impongono 109-103 sui Timberwolwes.