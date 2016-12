Nba: Gallinari a singhiozzo, Denver ko

È l’Air Canada Centre il campo principale della notte Nba: reduci dalla sconfitta di misura con i campioni in carica di Cleveland, i Raptors cercano il riscatto contro i Nuggets. La partita si mette sui binari giusti, Lowry (29 punti) e DeRozan (33) firmano il + 13 all’intervallo lungo, mentre Gallinari resta fuori dai giochi di Denver con appena due punti. Il tempo di rientrare dagli spogliatoi e il Gallo si sveglia (16 punti alla fine con 3!11 dal campo, 2/5 da tre), guida Denver alla rimonta fino al sorpasso, ma quando Toronto mette di nuovo la testa avanti manca la bomba (impossibile) del possibile pareggio. Finisce 105-102 per i canadesi che trovano il secondo successo stagionale costringendo i Nuggets al secondo stop.



A Brooklyn i Bulls partono subito a razzo e costruiscono il terzo successo (118-88) su altrettante partite già nel primo quarto: 38-20 il parziale dopo i primi 12’ e vantaggio sempre in cassaforte, con Butler alla fine migliore in campo (22 punti), sette giocatori in doppia cifra, e Gibson e Mirotic in doppia-doppia a dimostrazione di una crescita esponenziale del quintetto di Hoiberg. Nessun problema neppure per i Clippers a Phoenix, con i Suns che dopo aver sfiorato l’impresa con Golden State cadono per la quarta volta da inizio stagione: Griffin, Paul e Jordan mettono insieme 64 punti, il secondo quarto è quello decisivo per lo strappo decisivo che Los Angeles incrementa fino al 116-98 sulla sirena. Bene infine Atlanta che a Sacramento centra il tris di vittorie con una grande prestazione di squadra (sei giocatori in doppia cifra): 106-95 il punteggio al Golden 1 Center e primo posto a Est insieme a Chicago e Cleveland.