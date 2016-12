Nba, fine di un'era: si ritira Tim Duncan

Uno dei più grandi di sempre, senza dubbio. I numeri lo definiscono davvero come uno dei più vincenti, nei suoi 19 anni tutti passati con gli Spurs, dal giorno del Draft 1997 nel quale fu chiamato per primo: 5 titoli Nba, 3 volte miglior giocatore delle Finals, 2 volte Mvp della Regular Season. Il suo record nelle partite di Regular Season è incredibile: 1.072 vittorie - 438 sconfitte, una percentuale di 0.710, che è la più alta negli ultimi 20 anni considerando tutti gli sportivi di NBA, NFL, NHL e MLB. La media con cui saluta: 19 punti, 10,8 rimbalzi, 3 assist e 2,17 stoppate con il 50,6% dal campo.



"Sapevo che sarebbe arrivato questo momento, ma non riesco a non essere provato. Che enorme onore è stato giocare con lui per quattordici anni", ha twittato immediatamente Manu Ginobili, altro pezzo di storia degli Spurs. L'hashtag #ThankyouTD ha immediatamente incendiato Twitter.



Perché Duncan è stato un campione unico nel suo genere. Fortissimo, silenzioso, determinante, innovativo. È uno dei due giocatori della storia (assieme a John Salley) a vincere l'anello in tre decadi differenti. Sport Illustrated l'ha indicato come giocatore degli Anni Zero. "Consistent Greatness", "Grandezza coerente": così sul sito degli Spurs. Il suo addio è un tuffo al cuore per tutti gli appassionati. San Antonio lo rimpiazzerà con Pau Gasol, quattro anni di meno.