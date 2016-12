Nba, fan paga 99mila dollari due biglietti per gara 7

Follia o amore per l'Nba. Un fan ha pagato la bellezza di 99mila dollari , l'equivalente di 87mila euro, d ue biglietti a bordocampo per assistere a gara 7 della finale tra Golden State e Cleveland. Lo riporta Sport Illustrated, secondo cui l'uomo avrebbe sborsato 49.500 dollari per ciascun tagliando. Polverizzato il precedente record, quando per la finale del 2008 tra Lakers e Celtics un facoltoso tifoso spese 37mila dollari per assistere al match.

Sarà il fascino di vedere a pochi centimetri di distanza le acrobazie di Le Bron James e Steph Curry, sarà che il conto in banca è di quelli a sei zero (almeno), sta di fatto che un fan non ha resistito e ha fatto un'autentica follia, spendendo 99mila dollari per due biglietti in prima fila all'Oracle Arena di Oakland domenica sera. Ovviamente l'identità di questo appassionato è rimasta ignota, così come la squadra per cui tifa. Sperando di esultare per la conquista dell'anello, questo tifoso spendaccione si è intanto guadagnato le prime pagine per il suo gesto, che non mancherà di suscitare indignazione e polemiche.