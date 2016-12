Nba: esordio vincente per Rondo, Gallinari trascinatore

10:45 - E' dolce la prima di Rajon Rondo con la maglia di Dallas. Nella notte Nba i Mavericks stendono San Antonio 99-93, per il play ex Boston 6 punti e 9 assist, quasi tutti per lo scatenato Monta Ellis autore di 38 centri. Quarto ko consecutivo per gli Spurs a cui non sono sufficienti i 21 punti di un ottimo Belinelli. Servono invece a Denver i 19 centri del top scorer Gallinari per superare Indiana. Si rialzano i Clippers, altro ko infine per New York.

Tutti in piedi all'American Airlines Center di Dallas per applaudire l'esordio di Rondo. E' un debutto dolce per l'ex Boston, che appare subito a suo agio con i nuovi compagni ma che al tiro non brilla: 3/11 dal campo (0/1 da tre) in 34 minuti. Molto meglio in rifinitura, tanto a fare punti ci pensa lo scatenato Ellis.

Dopo un primo quarto equilibrato è però San Antonio a firmare il primo strappo (21-33) con un super Belinelli, ma Dallas non molla, torna in partita prima dell'intervallo e a metà del terzo quarto impatta sul 59-59. Il match prosegue sul filo del rasoio fino a 2' dalla fine, quando Ellis e Parsons (16) firmano l'allungo decisivo.

Gara simile a Denver, dove i padroni di casa inizialmente inseguono ma prima della fine del primo tempo balzano avanti (32-31). Una rimonta targata Gallinari, che tira con buone percentuali (7/12 dal campo) e prende per mano i Nuggets: Indiana prova a scappare di nuovo a cavallo degli ultimi due quarti, ma è un fuoco di paglia perché Denver, spinta da un super: Lawson, torna avanti e si porta a casa la seconda vittoria consecutiva: finisce 73-76.

Si rialzano i Los Angeles Clippers che, dopo il ko proprio contro, i Nuggets superano Milwaukee 106-102 con i 27 punti di Paul.

Nuova sconfitta invece per i Knicks: al Madison passa pure Phoenix, 99-90. Quinto successo consecutivo per Portland che asfalta New Orleans 114-88 con un super Aldridge (27 punti e 12 rimbalzi).

Chiudono il programma il sorriso di Charlotte contro Utah (104-86) e lo scivolone interno di Houston con Atlanta (97-104).