NBA, è la notte della Hall of Fame: Shaq, Yao e Iverson nella leggenda

Allen Iverson , Shaquille O'Neal e Yao Ming si preparano a diventare immortali. Il Naismith Memorial Basketball Hall of Fame è pronto ad accogliere le tre leggende della pallacanestro, che nella notte tra venerdì e sabato faranno compagnia a tanti altri campioni del calibro di Michael Jordan , Larry Bird e Magic Johnson . La cerimonia di induzione si terrà a Springfield , in Massachussets, la città in cui si giocò la prima partita della storia .

Con oltre 28 mila punti segnati, Shaq è il settimo marcatore nella storia dell'NBA. Vincitore di 4 titoli (tre con i Los Angeles Lakers e uno con i Miami Heat) , è stato il centro più dominante della sua epoca e assieme a Kobe Bryant ha formato una delle coppie più forti di tutti i tempi, nonostante il rapporto tra i due non sia sempre stato idilliaco.



Iverson è senza dubbio uno dei giocatori più iconici del basket moderno: una storia tormentata e un talento immenso, che hanno fatto innamorare un'intera generazione. L'anello l'ha solo sfiorato (finalista perdente nel 2001, proprio contro i Lakers di Shaq e Kobe), ma per i Pihladelphia 76ers ha ugualmente rappresentato un simbolo, tanto che la sua maglia numero 3 è stata ritirata nel 2014.



Sull'ingresso di Yao nella Hall of Fame, invece, qualcuno aveva sollevato dei dubbi. Il gigante cinese (che in tenuta da gioco sfiorava i 2 metri e 30), non è certo stato uno dei giocatori più talentuosi della sua epoca, ma nelle 8 stagioni giocate agli Houston Rockets ha rappresentato il simbolo dell'apertura al mondo dell'NBA, diventando un eroe tanto in America quanto in patria.