Nba, è il Kobe Bryant day

Una leggenda in numeri



Quasi 49mila minuti giocati (sesto posto nella storia della Nba)

33.583 punti in carriera, terzo nella classifica all-time dei migliori realizzatori Nba dietro a Kareem Abdul-Jabbar (38,387) e Karl Malone (36,928)

5.640 punti segnati nei Playoff Nba, al terzo posto nella storia dietro a Michael Jordan (5,987) e Kareem Abdul-Jabbar (5,762)

81 punti realizzati nella vittoria per 122-104 contro i Toronto Raptors il 22 gennaio 2006, seconda prestazione per numero di punti in una singola partita nella storia della Nba dopo i 100 punti di Wilt Chamberlain nel 1962

24 partite in carriera con almeno 50 punti, terzo in questa classifica dietro a Wilt Chamberlain (118) e Michael Jordan (31)

In questa stagione è diventato il primo giocatore di almeno 37 anni a segnare un minimo di 25 punti per tre partite consecutive dai tempi di Michael Jordan, che lo fece nel 2003 all’età di 40 anni.

24 è il numero di maglia a partire dalla stagione 2006-07; in precedenza indossava il numero 8

20 le stagioni con i Lakers, un record con una singola squadra nella storia della Nba

18 le convocazioni consecutive all’All-Star Game (la più lunga striscia nella storia della Nba) e convocazioni all’All-Star Game in generale (al secondo posto all-time dopo le 19 di Kareem Abdul-Jabbar)

16 presenze durante il Christmas Day, un record nella storia della Nba

15 partenze in quintetto all’All-Star Game, un record nella storia della Nba

13 il numero di chiamata al Draft NBA 1996, scelto dagli Charlotte Hornets

11 le selezioni per l’All-Nba First Team, record condiviso con Karl Malone

9 le selezioni per l’Nba All-Defensive First Team, record condiviso con Kevin Garnett, Michael Jordan e Gary Payton

5 i titoli Nba vinti, a pari merito con Tim Duncan tra i giocatori in attività (un anello in meno di Michael Jordan)

4 i titoli di All-Star MVP (2002, 2007, 2009, 2011), record condiviso con Bob Pettit

2 i titoli di Finals MVP (2009, 2010)

1 titolo di Kia NBA Most Valuable Player (2007-08)