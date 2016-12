Nba: Durant trascina i Thunder, sorriso Cavs

Dopo 3 ko consecutivi i Thunder tornano al successo battendo 124-103 i Suns nella notte Nba. Grande protagonista alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City è il solito Kevin Durant che mette a referto 32 punti con 11 rimbalzi contro i 28 punti con 11 assist di Eric Bledsoe per Phoenix. Sesta affermazione su sette gare per i Cavaliers che sconfiggono 101-97 i Pacers: LeBron James sigla 29 punti mentre Kevin Love ne mette 22 con 19 rimbalzi.

Kobe Bryant ha con ogni probabilità giocato la sua ultima gara al Madison Square Garden di New York, lo stesso palazzetto nel quale 19 anni fa segnò i primi punti in Nba. I Lakers, però, escono sconfitti 99-95 contro i Knicks nonostante i 18 punti del 'Black Mamba'. Carmelo Anthony ne sigla 24 regalando a New York la terza vittoria stagionale.



Gli Heat battono 96-76 i Raptors all'AmericanAirlines Arena di Miami con 23 punti di Chris Bosh e la doppia doppia di Hassan Whiteside a 20 punti e 11 rimbalzi. I Pistons sconfiggono infine 120-103 i Blazers al Moda Center di Portland con 40 punti di un sontuoso Reggie Jackson e i 29 con ben 27 rimbalzi di Andre Drummond.