Nba, Draymond Green arrestato per aggressione

Draymond Green , ala dei Golden State Warriors, è stato arrestato domenica a East Lansing, nel Michigan, secondo quanto riporta MLive.com. Il giocatore, spesso al centro di diatribe anche sul terreno di gioco, è stato fermato nella notte tra sabato e domenica, per aggressione . La franchigia californiana ha emesso un comunicato: "Siamo a conoscenza della situazione che riguarda Draymond, per ora non commentiamo".

"Siamo a conoscenza delle notizie riguardo al coinvolgimento di Draymond Green in alcuni fatti accaduti nel Michigan nel weekend. Stiamo raccogliendo informazioni e non commenteremo finché non sarà fatta chiarezza sulla situazione". Con questo comunicato i Golden State Warriors hanno confermato la vicenda.



Come riporta il giornalista di MLive, Brendan Quinn, Green è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica, alle 2.28. Green ha 10 giorni di tempo per tornare a East Lansing per la deposizione. Green fa parte della nazionale olimpica americana che volerà a Rio il prossimo mese.