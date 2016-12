Nba, Draft 2015: Towns prima scelta, va a Minnesota

Poche sorprese, come da tradizione, nel Draft Nba che chiude ufficialmente la stagione 2014-15 e apre di fatto il 2015-16. Scontata la chiamata di Karl-Anthony Towns come prima scelta assoluta. “Sono talmente felice ed emozionato – commenta il 19enne dominicano – che voglio ringraziare i miei genitori per tutto quello che mi hanno dato. Due anni fa venivano a vedermi giocare al liceo, presto verranno in una delle migliori arene del mondo”.



Tra le altre scelte della notte spicca anche quella dei New York Knicks: la chiamata del lettone Kristaps Porzingis sembra un chiaro indizio dell'imminente addio di Andrea Bargnani. Gli Orlando Magic scelgono Mario Hezonja, 20enne croato del Barcellona, mentre gli Hornets puntano su Fran Kaminsky, il lungo da Wisconsin protagonista di una straordinaria stagione in Ncaa. Stanley Johnson, esterno californiano da Arizona, va a Detroit, Willy Cauley-Stein a Sacramento. Completano i primi dieci Emmanuel Mudiay (Denver Nuggets) e Justise Winslow (Miami Heat). I freschi campioni di Golden State hanno chiamato Kevon Looney, mentre i vicecampioni di Cleveland hanno puntato su Tyus Jones, il play che ha trascinato Duke al trionfo in Ncaa.