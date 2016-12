Nba, di Stephen Curry la canotta più venduta in Europa

LE CLASSIFICHEQuesta la Top 10 delle divise più vendute su NBAStore.eu, in Europa:

1. Stephen Curry, Golden State Warriors;

2. LeBron James, Cleveland Cavaliers;

3. Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers;

4. Kobe Bryant, Los Angeles Lakers;

5. Derrick Rose, Chicago Bulls;

6. Kevin Durant, Oklahoma City Thunder;

7. Dwayne Wade, Miami Heat;

8. James Harden, Houston Rockets;

9. Carmelo Anthony, New York Knicks;

10. Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder.



Questa invece la Top 5 della squadre in termini di merchandise su NBAStore.eu, in Europa:

1. Golden State Warriors;

2. Cleveland Cavaliers;

3. Chicago Bulls;

4. Los Angeles Lakers;

5. New York Knicks.