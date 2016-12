Nba: Detroit da maratona, sbancata Chicago

Partita epica a Chicago, dove i Bulls incassano la nona sconfitta stagionale a causa della magica serata dei Pistons. Servono ben 4 overtime a Detroit per avere la meglio di Jimmy Butler e compagni: la point guard originaria di Houston mette a referto 43 punti ma fallisce la tripla del pari sulla sirena dell'ultimo supplementare, Drummond risponde con il career-high di 33 punti e 21 rimbalzi e lancia la franchigia del Michigan alla 16esima vittoria stagionale.



Tante le gare spettacolari della notte, a partire da quella della Oracle Arena: Golden State vendica la sconfitta subita dai Bucks sei giorni fa e centra il 26esimo successo sulle ali degli 'Splash Brothers': Curry e Thompson mettono a referto rispettivamente 26 e 27 punti, a Milwaukee non bastano i 24 di Michael Carter-Williams. Vincono anche San Antonio (spettacolare 115-107 sui Clippers con 26 di Aldridge), Dallas (97-88 sui Grizzlies con 20 di Nowitzki) e New York (107-97 su Philadelphia, 22 per Afflalo).



Notte amara per i tre italiani. Il migliore nel rapporto minuti/punti è Andrea Bargnani con 12 a referto in 22 minuti, ma i Nets perdono 104-97 in casa di Indiana. Anche Denver viene sconfitta 97-88 in casa di Utah e Danilo Gallinari firma 11 punti in 34 minuti, con 3/10 dal campo. Complicata anche la serata di Marco Belinelli: solo 4 punti in 18 minuti per il talento di San Giovanni in Persiceto, i Kings perdono 99-95 in casa di Minnesota.