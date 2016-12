Nba: Celtics corsari, urlo Grizzlies

Terza vittoria di fila per i Boston Celtics che, dopo aver vinto a Oklahoma City, passando anche a Houston battendo 111-95 i Rockets. Brillano Isaiah Thomas, 23 punti, e Bradley, 21: decisivo il parziale di 32-13 del terzo periodo. Senza Durant cadono ancora i Thunder, stavolta sul campo dei Memphis Grizzlies che si impongono 122-114 e centrano il terzo successo consecutivo: OKC ha 40 punti da Westbrook ma dall'altra parte brillano Green, 20 punti, Conley, 22, e soprattutto Mario Chalmers, arrivato la scorsa settimana dai Miami Heat, che ne piazza 29 e si becca i complimenti via Twitter dell'ex compagno Dwyane Wade.



I Chicago Bulls perdono Derrick Rose (23 punti) per una distorsione alla caviglia ma battono in volata gli Indiana Pacers 96-95. Gli ospiti restano sempre in partita grazie a Ellis e Paul George ma quest'ultimo, 26 punti, viene stoppato da Jimmy Butler sull'ultimo tiro della partita per vincere. Successo casalingo dei San Antonio Spurs che piegano 93-80 i Portland Trail Blazers: decisivi i 19 punti di Leonard e i 17 dell'eterno Ginobili che vanificano i 27 di Lillard per i Blazers. Senza Kobe Bryant, a riposo, i Los Angeles Lakers perdono 120-101 a Phoenix contro i Suns di un grande Brandon Knight, autore di una tripla doppia da 30 punti, 10 rimbalzi e 15 assist. Infine i Dallas Mavericks che passano 92-86 a Philadelphia grazie a 21 punti di Nowitzki e infliggono ai 76ers l'11esima sconfitta in altrettante gare.