Nba: Cavs nella polvere, Gallo ko sulla sirena

Mentre l'America si prepara a festeggiare e dividersi sull'elezione di Donald Trump come nuovo Presidente degli Stati Uniti, in Nba Cleveland si inceppa per la prima volta in stagione. Cavs battuti in casa 110-106 dagli Atlanta Hawks, mentre i Denver Nuggets di Danilo Gallinari perdono sulla sirena contro i Memphis Grizzlies: inutili i 21 punti dell'ex ala dell'Olimpia Milano. Non si ferma Portland, terza vittoria di fila.