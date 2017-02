NBA: cadono i Celtics, volano i Cavs

Intensa notte in NBA con ben 12 partite. I Miami Heat sono la squadra più bollente e centrano la 12esima vittoria di fila sul campo dei Bucks. Successi agevoli per Golden State su Chicago, per Cleveland contro Indiana grazie alle triple di Korver e per gli Spurs a Philadelphia. I Nuggets ancora senza Gallinari cadono ad Atlanta mentre la corsa dei Celtics si ferma a Sacramento. Incubo Knicks, battuti dai Clippers.