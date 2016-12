Nba: Belinelli vince il derby con Datome, Bargnani ko

10:13 - Belinelli si aggiudica il derby contro Datome. Vittoria per 101-89 degli Spurs sui Celtics, il Beli vince anche la sfida nella sfida, per lui 5 punti a referto. Solo 6 miniuti di campo, invece, per l'ex Pistons che chiude a 0. Brilla un altro italiano nella notte Nba, ma non basta per il successo della sua squadra. Bargnani realizza 17 punti nella sconfitta dei suoi Knicks sui 76ers per 97-81. Gallinari out nel 108-91 degli Heat sui Nuggets.

LeBron James fa esplodere la Quicken Loans Arena di Cleveland. Il fuoriclasse dei Cavaliers trascina al successo la sua squadra sui Pacers. Finisce 95-92, per James 29 punti, conditi con 7 rimbalzi e 5 assist. Hill è il migliore di Indiana a quota 24. Non sbagliano un colpo i Warriors, ennesima vittoria stagionale, questa volta a farne le spese sono i Pelicans per 112-96. Spettacolare la sfida della Chesapeake Energy Arena di Oklahoma, i Thunder battono gli Hawks 123-115. La copertina è tutta per Russell Westbrook, autore di una prestazione super: 36 punti, 14 assist e 10 rimbalzi, una tripla doppia da urlo per il playmaker dei Thunder. I Nets agli overtime la spuntano sui Bucks, 129-127. Vittorie per Grizzlies e Bulls ai danni rispettivamente dei Mavericks (112-101) e dei Raptors (108-92).