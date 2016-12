12 gennaio 2015 Nba: Belinelli, un italiano alla Casa Bianca I San Antonio Spurs ospiti del presidente Usa Barack Obama, che fa i complimenti all'azzurro: "Gli Spurs hanno anche Marco Belinelli che manca moltissimo ai miei Bulls" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:59 - I San Antonio Spurs di Marco Belinelli, campioni Nba 2013-2014, sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. "Sono un tifoso di Chicago ma è difficile non amare gli Spurs. Prima di tutto sono vecchi... E' bello vedere che uomini in età avanzata possono trionfare in uno sport per giovani" ha scherzato Obama. Poi i complimenti all'azzurro: "Marco Belinelli, ai Bulls sentiamo la tua mancanza".

Come da tradizione il presidente Obama ha ricevuto i vincitori dell'anello. Tra la delegazione dei campioni Nba, anche due italiani: Marco Belinelli, che ha conquistato il titolo sul parquet, ed Ettore Messina, che dall'inizio di questa nuova stagione è il vice allenatore di Gregg Popovich.

Per l'occasione la guardia azzurra si è presentata alla Casa Bianca elegantissimo in un completo disegnato da Dolce & Gabbana. "Gli Spurs sono amati perché sono internazionali, una specie di Nazioni Unite - ha dichiarato Obama, grande appassionato di basket e tifoso dei Chicago Bulls - Si parla di 'stile Spurs', San Antonio gioca il basket come si dovrebbe e gli altri cominciano a rubare".



"E' un'emozione incredible - ha twittato Beli - E' stato incredibile incontrare il presidente. Negli ultimi mesi mi sono successe tante cose belle, ho conosciuto Giorgio Napolitano e adesso ho anche incontrato Barack Obama, il quale ha speso parole bellissime su di me".