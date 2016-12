Nba: Belinelli non basta, Spurs battuti

10:00 - In preseason Miami batte San Antonio 111-108 all'overtime nella prima sfida dopo le finali Nba. Agli Spurs non bastano i 18 punti di Marco Belinelli, miglior realizzatore dei campioni in carica. A trascinare gli Heat, senza Bosh e Wade, ci pensa la matricola Shabazz Napier (25 punti). Danilo Gallinari ne realizza 12 nel successo dei Nuggets sui Clippers (104-93), ancora panchina per Gigi Datome nella vittoria dei Pistons sugli Hawks (104-100).

Tanti gli assenti in entrambe le squadre nella prima rivincita tra San Antonio e Miami. Spurs senza Parker, lasciato a riposo, e gli infortunati Leonard, Splitter e Mills. Negli Heat, oltre a Wade e Bosh, mancavano McRoberts e Deng. Per Belinelli 29 minuti sul parquet e 5 su 13 dal campo, con 3 su 7 dall'arco e 3 su 4 dalla lunetta. Pochi minuti, ma di qualità, per Gallinari. L'ex Olimpia gioca solo 15 minuti ma dà un contributo importante a Denver: 12 punti, 4 su 9 dal campo e 1 su 4 da tre. I Pacers si impongono 98-93 sui Mavericks, i Sixers piegano 95-84 i Magic, mentre i King battono 91-59 il Maccabi Haifa nell'amichevole internazionale giocata a Sacramento.